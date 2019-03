No habrá tercera temporada de 'The Bridge'

Tras dos temporadas, la cadena de cable FX ha decidido no renovar por una tercera entrega la serie 'The Bridge'. El remake estadounidense de la serie sueco-danesa 'Bron/Broen' estaba protagonizado por Diane Kruger y Demian Bichir.



'The Bridge' trasladaba el asesinato del puente que une Suecia y Dinamarca al de la frontera de El Paso, entre EEUU y México. Sonya, detective estadounidense con problemas para las relaciones sociales, y Marco, un polícia de Ciudad Juárez donde la corrupción es su día a día, tienen que colaborar para detener los crímenes que están ocurriendo a los dos lados de la frontera.



El estreno de la serie obtuvo más de 3 millones de espectadores en FX, la premiere más vista de la cadena de cable estadounidense. Pero no ha podido mantener esos datos a lo largo de las dos temporadas, factor que ha pesado a la hora de su cancelación.