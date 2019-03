¿Habrá 'spin-off' de "San Junipero"?

"San Junipero", el cuarto episodio de la nueva entrega de 'Black Mirror' en Netflix, ha sido uno de los más comentados por la crítica y espectadores. Protagonizado por Mackenzie Davis ('Halt and Catch Fire') y Gugu Mbatha-Raw, el capítulo ocurre en el año 1987 en California. San Junipero es un divertido destino de vacaciones lleno de sol, surf, discotecas y sexo. Yorkie (Mackenzie Davis) y Kelly (Gugu Mbatha-Raw) acaban de llegar, y su estancia les proporcionará un gran cambio en sus vidas.

El director del capítulo de 'Black Mirror', Owen Harris, ha hablado con el portal The Hollywood Reporter sobre la posibilidad de hacer un 'spin-off' del episodio. "Te puedo garantizar que en dos o tres años la gente hará sus propias versiones de San Junipero y estarán en Youtube y en todas partes. Pero ¿haremos uno? No lo sé. Me encantaría", así de claro ha sido Harris. ¿Le habrán escuchado en Netflix?