Gwyneth Paltrow volverá a 'dar el cante' en 'Glee'

Gwyneth Paltrow le ha cogido el gustillo a eso de dar el do de pecho. Tanto que quiere repetir en 'Glee', la comedia musical que triunfa en EEUU (Neox emite la serie en España).



La actriz, en una entrevista a Access Hollywood, ha admitido que estar en 'Glee' es "el mejor trabajo" y que quiere protagonizar más números musicales en la televisión. Así que Holly Holliday seguramente volverá a la carga en la próxima temporada.



La aparición de Gwyneth Paltrow en la serie de Fox fue vista por más de 11,5 millones de personas en EEUU y anotó unas excelentes marcas en los demográficos (4,9 rating/14 share).



Paltrow interpretó a Holly Holliday, la sustituta de Will Schuester, el director del coro, cuando éste se pone enfermo. En su cameo pudo cantar las "Nowadays" y "Hot honey rag", de Chicago, y "Forget you", de Cee Lo Green, además del medley de "Umbrella", de Rihanna, y "Singing in the rain".



ÉXITO DE PÚBLICO Y CRÍTICA



'Glee' acaba de emitir su último episodio de la segunda temporada, que continuará tras el parón navideño. El resto de capítulos se emitirán a partir de febrero, con un especial de la Super Bowl. Todavía no se han grabado, ya que varios actores tienen amigdalitis.



La comedia musical de Fox ha triunfado en EEUU y Europa. Tanto que el reparto de 'Glee' harán un tour europeo, como ya hicieron por norteamérica.



La serie ha sido reconocida por el público y la crítica con numerosos premiso: cinco Emmys, un Globo de Oro a la mejor serie de comedia y uno premio del Sindicato de Actores al mejor reparto de comedia en televisión.