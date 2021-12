Una vez más, Gwyneth Paltrow causa revuelo entre los fans de Marvel por una respuesta que dio durante una sesión de fotos en su cuenta de Instagram, donde ha asegurado que no tiene ni idea sobre lo que es 'Hawkeye'. No es la primera vez que la actriz se confunde sobre su propia historia dentro del Universo Marvel, y no muestra mucha atención sobre lo que sucede en la franquicia.

A pesar de que la actriz Gwyneth Paltrow, ganadora de un Oscar, aparece en diversas películas del Universo Cinematográfico de Marvel, no parece que esté muy al tanto de las novedades. No es nada raro que al ser una figura del MCU, un fan le preguntase durante una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram si había visto la nueva serie 'Hawkeye', a lo que ella respondió: "No, qué es eso".

Esto causó un poco de indignación entre los fans de Marvel, que se sorprenden cómo una actriz que pertenece al MCU no parece saber nada acerca del mismo. Sin embargo, a muchos no les sorprendió para nada esa respuesta, ya que no es la primera vez que Gwyneth Paltrow dice algo parecido.

No sabía quién era Tom Holland

En otra ocasión, Gwyneth Paltrow pareció olvidar por completo que había salido en la película 'Spider-Man: Homecoming'. En el programa de 'The Chef Show' de Netflix, cuando Jon Favreau le comentó sobre su papel en 'Spider-Man: Homecoming' ella negó haber salido en la película. Cuando le recordaron algunas escenas, Gwyneth Paltrow soltó: "¿Ese era Spider-Man?"

En otra ocasión, Kevin Feige, el director de Marvel Studios, reveló una vez que Gwyneth estaba confundida al ver que Samuel L. Jackson estaba en el set de Avengers: Endgame con ella, a pesar de que aparecieron en varias de las mismas películas de Marvel.

