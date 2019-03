En 'Mad Men' han hecho publicidad de todas las marcas más reconocidas de EEUU: desde ketchup hasta coches, pasando por maletas. Pero no han dado el salto al interespacio. Para eso, los guionistas de la aclamada serie se han reservado, hasta ahora. Los guionistas de 'Mad Men' preparan una serie sobre la NASA, según informa el diario 'Florida Today'.



La ficción relatará los orígenes de la NASA a través de los ojos de los periodistas que cubrieron aquella etapa, según recoge el diario en su versión online. Bonnie King, la directora de la división de cine de la Space Coast (una región de Florida donde opera la NASA), ha revelado que por ahora el proyecto es tan sólo una idea. De momento King todavía busca las localizaciones apropiadas para el rodaje.



De salir adelante, la serie de los guionistas de Mad Men supondría un cambio de perspectiva: hasta la fecha, la mayor parte de las películas y las series de televisión de este tipo se han centrado en los astronautas.



La nueva ficción intentará destacar el importante papel realizado por los periodistas en aquellos días, que ayudaron a engrandecer la leyenda de aquellos hombres y contagiaron a todo el país de la ilusión por la carrera espacial.



Aunque en nuestros días la exploración del espacio ya no vive su época dorada, todavía despierta la curiosidad del público en general: el año pasado en Estados Unidos más de 3 millones de espectadores siguieron en directo el aterrizaje del Curiosity en Marte.



Además, durante el pasado año se rodaron más de cien documentales sobre la NASA y la agencia espacial ha aparecido en grandes éxitos de taquilla como 'Los Vengadores' o 'Trasformers', y es una referencia habitual en series de televisión tan populares como 'The Big Bang Theory'.