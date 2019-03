Una guionista de 'Orange Is The New Black' descubre que es lesbiana gracias a la serie

'Orange is the New Black' sigue dando mucho que hablar desde que Netflix la estrenara en verano de 2013. Se trata de una serie protagonizada por un gran número de mujeres que rompió los cánones de la televisión americana.

Lauren Morelli que llevaba casada con su marido Steve Basilone, desde hace dos años, comenzó a darse cuenta de que le gustaban las mujeres cuando escribía sobre el personaje de Piper Chapman, la protagonista de la serie.

Morelli reconoce que, mientras escribía su historia, se veía reflejada completamente en ella, y fue entonces cuando descubrió que su vida no tenía sentido al estar casa con un hombre cuando ella se sentía atríada por las mujeres.

Desde que se diese cuenta de su condición sexual, Lauren ha dejado de esconder su relación con la actriz Samira Wiley, que interpreta al personaje de Poussey en 'Orange Is The New Black'.



Los rumores sobre su relación comenzaron hace tiempo, cuando ambas subían fotos juntas a sus respectivas cuentas de Instagram, en las que aparecían en actitudes muy cariñosas y cómplices. Más recientemente, se ha podido ver ya foto de la pareja de la mano y sin esconder su relación.