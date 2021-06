Un evento como 'Friends: The Reunion' tiene detrás una gran preparación y producción para que algo tan especial y ambicioso se haga realidad.

La reunión de 'Friends' ha sido un momento único para sus protagonistas y para sus millones de fans, que siguen hablando de todos sus detalles y todos los momentos emotivos vividos con sus estrellas Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

El director del especial, Ben Winston, ha hablado con The Sunday Times sobre su visión de la reunión y la gran responsabilidad que ha tenido. Además, confiesa el error que casi arruina el principio de la grabación para él.

Resulta que cuando llegó al set, cuenta, se encontró con los seis buses de los actores unos al lado de los otros, por lo que cuando fueran a su camerino iban a verse todos, y entró en pánico.

"Estaba tan molesto. El objetivo del programa es que no se han visto. Pero ya era demasiado tarde para moverlos", confiesa.

Entonces, Winston intentó solucionarlo antes de lo inevitable.

"Construimos tiendas alrededor de las entradas de todos. Y les escribí a los seis y dije, 'mirad, sé que os queréis ver, pero os lo suplico: quedaos en vuestros camerinos hasta que os llamen al rodaje. De verdad quiero captar ese momento".

Y, como todo el que ha visto la reunión puede afirmar, su plan funcionó. Y el reencuentro de los actores que una vez fueron familia es uno de los momentos más especiales del capítulo.

"Se burlaron de mí por querer tanto ese momento. Pero me hicieron caso. Y sí que consigues ese sentimiento de que no se han visto en siglos. Y es realmente un momento precioso. Nunca he visto un vínculo como el que tienen estos seis", asegura Winston.

David Schwimmer puso en marcha la reunión

Sobre cómo llegó a ser posible por fin el reencuentro, el director cuenta que fue David Schwimmer quien más se involucró con el proyecto.

"Él fue a quien tenía que ganarme primero. Escuchó mis ideas y luego abogó por mí", revela, y así fue como todo comenzó a tomar forma.

Seguro que te interesa:

La razón por la que Matthew Perry habla tan raro en la reunión de 'Friends'