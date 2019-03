'Gossip Girl' ficha a otra 'cotilla': Elizabeth Hurley

Hasta que se conozca el estreno de la próxima temporada, las noticias sobre las series son fichajes, abandonos y cameos previstos para los nuevos capítulos. 'Gossip Girl', como bien indica su título, llega cargada de nuevos cotilleos. Tras conocerse la marcha de dos de sus actrices principales, ahora conocemos el fichaje de una nueva actriz: Elizabeth Hurley.



La serie de la cadena The CW vuelve con toda la fuerza y en su quinta temporada promete más y más atractivas tramas y además un elenco de auténtico lujo. Una una de las estrellas confirmadas es la actriz y modelo Elizabeth Hurley. Según TV Line, la actriz británica dará vida a un personaje llamado Diana Payne. Un papel que le permitirá mostrar todo su glamour ya que los productores afirman que su personaje es sexy e inteligente.



"Nos sentimos muy afortunados de tenerla entre nosotros", han querido añadir Stephanie Savage y Joshua Safran, productores ejecutivos de 'Gossip Girl'. Además, Diana Payne tendrá un papel fundamental ya que cambiará la vida de todos los personajes, en especial de la misteriosa Gossip Girl, cuya identidad se mantiene secreta.



Elizabeth Hurley es conocida principalmente por sus participaciones en películas como 'Al diablo con el diablo' o la primera parte de la saga 'Austin Powers'. El último proyecto de la actriz fue la serie de la NBC 'Wonder Woman', donde iba a interpretar a la villana que se enfrantaría a Adrianne Palicki. Pero la serie no llegó a buen puerto y terminó cancelada tras grabar el piloto. Ahora la veremos luciendo toda su belleza y encanto en la quinta temporada de 'Gossip Girl' junto al lado de las dos coprotagonistas, Blake Lively y Leighton Mesteer.