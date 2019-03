Google TV no convence en Estados Unidos

Google TV no acaba de despegar en el mercado estadounidense. La compañía Logitech lanzó el 'set-top box' con Google TV, denominado 'Revue', y ha presentado un saldo negativo en las ventas de este servicio entre los meses de abril y junio. En este periodo los clientes de Estados Unidos han devuelto más decodificadores de los que han comprado. De este modo, Logitech ha decidido bajar el precio de 'Revue' de 249 dólares (173 euros) a 99 dólares (69 euros).



Esta rebaja supone un coste en los resultados del grupo de 34 millones de dólares (23 millones de euros), ya que el nuevo precio es menor que el coste que le supone a Logitech fabricar Revue. El pack permite al usuario trabajar con múltiples periféricos, como teclado o webcam, para aprovechar las ventajas de la Red desde su televisor.



A pesar de estos malos resultados, Logitech no da por muerto el producto y ha decidido, con esta rebaja, hacer frente al saldo negativo en ventas. La firma ha expresado que este recorte "eliminaría la barrera del precio para lograr la aceptación de los consumidores", según publica 'The Telegraph'.



Logitech también espera frenar este receso en ventas con las novedades de Google, como la incorporación de la tienda de aplicaciones de Android en Google TV. "Hemos puesto en marcha 'Revue' con las expectativas de generar un crecimiento significativo en ventas, a pesar del precio relativamente alto que supone la televisión inteligente," dijo el presidente de Logitech, Guerrino De Luca.



La nueva apuesta tecnológica por fusionar Internet con la televisión no parece convencer por el momento a los consumidores. Google TV, lanzado en octubre de 2010 en EE.UU., supone la apuesta del gigante buscador por penetrar en el mercado televisivo. De este modo, Google desarrolló un proyecto con el que podría incorporar Internet en la pantalla del televisor, bajo el lema "que la televisión se encuentre con la web y la web se encuentre con la televisión".



Este servicio permite una exploración total en Internet a través de la televisión, según explicó Google en el anuncio del servicio, una semana después de que su rival Apple diera a conocer su propio 'set-top box', Apple TV. Para ello, Google llevó a cabo alianzas estratégicas con empresas como Logitech, Intel y Sony. Logitech ofrecería un codificador que permitiera a los televisores de otras marcas incorporar Google TV, ya que en un primer momento solo los televisores de Sony iban ya incorporados con este servicio.