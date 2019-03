'Glee' opta a todas las categorías en televisión de los Globos de Oro

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha anunciado hace unos minutos en Los Ángeles los candidatos a la 68 edición de los Globos de Oro. La serie 'Glee' (que en España emite Neox) es la gran triunfadora de esta edición: consigue una nominación en todas las categorías de comedia de televisión.



Las series 'Boardwalk Empire' (HBO), 'Dexter' (Showtime), 'The Good Wife' (CBS), 'Mad Men' (HBO) y 'The Walking Dead' (AMC) compiten por el galardón a la mejor serie de drama.



'30 Rock', 'The Big Bang Theory' (CBS), 'The Big C' (Showtime), 'Glee' (Fox), 'Modern Family' (ABC) y 'Nurse Jackie' compiten por el Globo de Oro a la mejor serie de comedia o musical.



Los protagonistas de las series nominadas también optan a su Globo de Oro. Alec Baldwin ('30 Rock') y Jim Parsons ('The Big Bang Theory') compiten por el premio a mejor actor de comedia, junto a Matthew Morrison ('Glee') o Steve Carrall (la única nominación de la serie 'The Office').



Steve Buscemi ('Boardwalk Empire'), Hugh Laurie ('House') o John Hamm ('Mad Men') se enfrentan por el Globo a mejor actor de serie dramática.



Las protagonistas de 'The good Wife' y 'The closer' competirán por el Globo a la mejor actriz dramática. Julianna Margulies y Kyra Sedgwick optan al galardón junto a Katie Segal (única nominación de 'Sons of Anarchy') o Elizabeth Moss ('Mad Men').



Tina Fey ('30 Rock') repite nominación y compite con grandes del cine como Toni Collete ('United States of Tara') o Laura Linney ('The Big C').



Al Pacino ha sido nominado por su interpretación en la TV movie de HBO 'No conoces a Jack', que también opta al galardón a la mejor miniserie, junto a 'The Pacific' o 'Los pilares de la Tierra', entre otras.



TODAS LAS NOMINACIONES EN TELEVISIÓN

Mejor Drama

'Boardwalk Empire'

'Dexter'

'The Good Wife'

'Mad Men'

'The Walking Dead'

Mejor Actor de Drama

Steve Buscemi ('Boardwalk Empire')

Bryan Cranston ('Breaking Bad')

Michael C. Hall ('Dexter')

Jon Hamm ('Mad Men')

Hugh Laurie ('House')



Mejor Actriz de Drama

Julianna Margulies ('The Good Wife')

Piper Perabo ('Covert Affairs')

Elizabeth Moss ('Mad Men')

Kyra Sedgwick ('The Closer')

Katie Segal ('Sons of Anarchy')



Mejor Comedia

'30 Rock''The Big Bang Theory'

'The Big C'

'Glee'

'Modern Family'

'Nurse Jackie'



Mejor Actor Principal de Comedia o Musical

Alec Baldwin ('30 Rock')

Steve Carrel ('The Office')

Thomas Jane ('Hung')

Matthew Morrison ('Glee')

Jim Parsons ('The Big Bang Theory')



Mejor Actriz Principal de Comedia o Musical

Toni Collete ('United States of Tara')

Tina Fey ('30 Rock')

Laura Linney ('The Big C')

Lea Michele ('Glee')

Edie Falco ('Nursie Jackie')



Mejor Actor de Reparto de Serie, Miniserie o TV Movie

Scott Caan ('Hawaii Five-0')

Chris Colfer ('Glee')

Chris Noth ('The Good Wife')

Eric Stonestreet ('Modern Family')

David Strathairn ('Temple Grandin')



Mejor Actriz de Reparto de Serie, Miniserie o TV Movie

Sofía Vergara ('Modern Family')

Jane Lynch ('Glee')

Hope Davis ('The Special Relationship')

Kelly McDonald ('Boardwalk Empire')

Julia Stiles ('Dexter')

Mejor TV Movie o miniserie

'Carlos'

'The Pacific'

'Los pilares de la Tierra'

'Temple Grandin'

'You Don't Know Jack'