Emilia Clarke habla sobre la última temporada de 'Juego de Tronos': "Prometo que va a merecer la pena"

Emilia Clarke y Kit Harington entregaron este domingo 7 de enero el premio a mejor comedia y mejor actor en los Globos de Oro 2018, que fue a parar a las manos de Aziz Ansari por su papel en 'Master of None'.

Aziz Ansari con los actores de 'Juego de Tronos' | GTres

La actriz que da vida a Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos' aprovechó la gala para adelantar algún que otro detalle a Access Hollywood sobre la última temporada de 'Juego de Tronos': "Para nosotros es un momento agridulce, además de uno muy emocionante. Pero prometo que va a merecer la pena. Oh dios mío, va a merecer la pena".

HBO ha confirmado recientemente que los nuevos episodios no llegarán hasta 2019, algo que ya esperábamos en base a las declaraciones de los creadores de la serie, D.B. Weiss y David Benioff, pero que tras la confirmación de la cadena se ha hecho oficial.

Por este motivo, Clarke no ha dudado en tranquilizar a todos los seguidores de George R.R. Martin, explicando que ha leído los guiones de la temporada y "de alguna forma me fui de casa sin mirar. La única cosa que llevé fueron las llaves, y tres horas después regresé a casa, aún no lo he asimilado del todo".

Y por si esto fuera poco, la actriz ha señalado que no sabe si la televisión está preparada para una temporada como la octava de 'Juego de Tronos'. ¡No te pierdas la entrevista!