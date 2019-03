'Glee' ya se prepara para su vuelta

Aunque los nuevos episodios no se emitirán hasta septiembre, la cadena ha decidido adelantar un pequeño clip de adelanto de tan sólo 30 segundos. Eso sí, nada de imágenes nuevas. Los seguidores de los chicos del instituto McKinley se tendrán que conformar con la información que añaden los rótulos.



"La graduación pasó, pero hay mucho más guardado". Así comienza el adelanto, con imágenes de los chicos lanzando su birrete al aire en la tercera temporada, pero dejando claro que, por mucho que se hayan graduado, en Glee todavía hay mucho que contar.



Y continúa lanzando al aire las tres preguntas que se quedaron sin responder en el último episodio: "¿Quién se marcha?, ¿Quién se queda?, ¿Dónde es la boda?". Eso sí, ahora ya contamos con la ventaja de saber quién se queda: todos, porque el propio creador de la serie, Ryan Murphy, ya lo adelantó.



Por eso, en el vídeo podemos ver a casi todos los protagonistas de la tercera temporada, incluida Rachel (Lea Michele), que, aunque va a probar suerte en Nueva York, volverá a esta cuarta temporada.



Otra cosa que sí podemos tener clara a partir de ahora es que, aunque se celebre la boda entre Will y Emma, ésta no será en un camping, como la propia Emma se encarga de recordarle a su prometido, que se empeña en celebrarla allí.



Lo que no sabemos por el vídeo es si finalmente la entrenadora Sue dará a la luz en septiembre, aunque en las imágenes de la tercera temporada incluidas se la puede ver embarazadísima y amenazando de nuevo con ser portada de 'People'. Y es que, en el trailer se recuerda que sus fotos dando a luz podrían cubrir la primera página de la famosa revista.



La única novedad y no incógnita que recogen estos 30 segundos es el cambio en la parrilla de la serie. Cuando regrese en septiembre lo hará los jueves, en lugar de los martes, día en el que se fijó su emisión desde sus inicios, en 2009.