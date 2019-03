Gillian Anderson quiere que haya más mujeres en 'Expediente X'

Gillian Anderson la actriz protagonista junto a David Duchovny de 'Expediente X', ha criticado la falta de mujeres en el equipo de guionistas y dirección de la serie. La actriz publicó un tuit en el que insertaba un artículo del Washington Post acerca de la polémica generada esta semana tras conocerse que no habrá ninguna mujer en el equipo de guionistas de 'Expediente X'.

La actriz publicó el siguiente mensaje: "Sólo 2 de los 207 capítulos han sido escritos por mujeres. Espero que un día cambien las cifras".

And 2 out of 207 eps directed by women. I too look forward to the day when the numbers are different. #TheFutureisFemale https://t.co/38SVdTfCR1