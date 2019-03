Gillian Anderson dijo no a 'Downton Abbey'

La que fuera la agente Scully de 'Expediente X', Gillian Anderson, dijo no a vivir en el castillo de los condes de Grantham. La actriz rechazó el guión de Julian Fellowes de la que se ha convertido en la serie británica del moemnto: Downton Abbey.



Aunque durante su carrera ha demostrado tener olfato para elegir los papeles, cuando le ofrecieron embarcarse en el drama inglés, la actriz ni se lo pensó. Es más, ni siquiera le da mucha importancia y lo ha revelado ahora de una manera más o menos casual.



Al ser preguntada sobre el repentino éxito que la producción tiene también en Estados Unidos, la antaño compañera del agente Mulder señaló: "Está muy bien que la gente la haya acogido con los brazos abiertos, es más, a mí me ofrecieron un papel".



Según recoge TVLine, Anderson confirmó que el personaje que le ofrecieron fue el de Lady Cora Crawley, que actualmente interpreta Elizabeth McGovern. No sabemos si la actriz se ha arrepentido de su decisión con el paso de los años -y de las temporadas- pero lo cierto es que no se cierra las puertas en Europa.



En el año 2006 ya fue nominada a un BAFTA por su trabajo en 'La casa desolada', una producción inglesa. También protagonizó la adaptación de la BBC 'Pétalo Carmesí, Flor Blanca'.



Y como resultado de este salto de un lado del charco al otro, ahora mismo la actriz se encuentra inmersa en el rodaje de 'Grandes esperanzas', la adaptación inglesa de la famosa novela de Dickens.