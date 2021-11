'Get Back': Todo lo que necesitas saber sobre el documental de los Beatles de Peter Jackson

Si crees que lo habías visto todo sobre los Beatles llega Peter Jackson para sorprenderte con 'Get Back'. Este documental, dividido en 3 partes, estrena este jueves en Disney + la primera de ellas, y publicará las siguientes este viernes y sábado.

La docuserie incluye "60 horas de filmaciones nunca antes vistas, rodadas a lo largo de 21 días bajo la dirección de Michael Lindsay-Hogg en 1969 y de más de 150 horas de audio inédito, cuya mayor parte estuvo guardada en una bóveda durante más de medio siglo", ha dicho Disney + sobre 'Get Back'.

Según palabras del propio Peter Jackson, autor de la trilogía cinematográfica de 'El señor de los anillos', este documental contiene "el mejor material de los Beatles que jamás se ha visto". Puedes ver el tráiler en el vídeo de arriba.

Además, esta joyita incorpora un regalo más para los beatlemaníacos: por primera vez se podrá ver completa la última actuación en vivo de The Beatles: el concierto en la azotea de Savile Row en Londres.

Y es que 'Get Back' nos muestra a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star en su última etapa como grupo musical, cuando llevaban 3 años sin dar un concierto. En solo 3 semanas, recogidas en las imágenes del documental, compusieron las 14 canciones de su disco 'Let it be'.

¿Cuándo podrás ver 'Get Back'?

El primer capítulo del documental está disponible desde ya en la plataforma DIsney +. El segundo y el tercer capítulo se estrenarán el 26 y 27 de noviembre, respectivamente.

A la premiere del proyecto acudió esta semana el mismísimo Paul McCartney, como puedes ver en la imagen bajo estas líneas.

