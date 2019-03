George RR Martin: "Winter is coming... os lo dije"

George RR Martin, autor de 'Canción de Hielo y Fuego', se posicionó con Hillary Clinton días antes de que fueran los estadounidenses a votar. Durante un acto de campaña de la candidata demócrata, Martin dijo que en su vida "había conocido a un candidato a la presidencia más inadecuado para liderar esta nación" como Donald Trump.

Tras el triunfo de Trump, que será el próximo presidente de EEUU, Martin ha vuelto a expresarse en su blog, jugando con las famosas palabras de sus novelas: "El invierno se acerca. Os lo dije".

"No tengo palabras para decir cómo me siento esta mañana. América ha hablado. Yo realmente creía que estaríamos mejor que esto. O supongo que no.

Trump es el candidato peor cualificado que jamás ha habido por un partido mayoritario para la presidencia. El próximo enero se convertirá en el peor presidente de la historia de América, y una pieza peligrosa e inestable en el tablero mundial.

Y los diezmados demócratas, una minoría tanto en la Casa Blanca como en el Senado, no tienen el poder suficiente para detenerle.

Durante los próximos cuatro años, nuestros problemas se van a poner mucho, mucho peor.

El invierno se acerca. Os lo dije".