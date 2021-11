George R. R. Martin señala el punto exacto en el que todo se empezó a torcer en 'Juego de Tronos'

El público no fue el único que se quedó insatisfecho con las últimas temporadas de 'Juego de Tronos'. El autor de los libros que se basa la ficción, George R. R. Martin, tampoco está contento con la dirección que tomó la serie de HBO tras su quinta temporada, según indica un nuevo libro sobre la serie.

Tal y como indica CBR, en el libro 'Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers', de James Andrew Miller aparece toda esta nueva información. En el, el representante de Martin, Paul Hass, revela que Martin tenía algunas preocupaciones sobre la serie después de la temporada 5. Sobre todo, le preocupaba el hecho que los showrunners Dan Weiss y David Benioff no siguieron los planes de Martin para la historia:

"George adora a Dan y Dave, pero después de la quinta temporada empezó a preocuparse por el camino que estaban siguiendo porque George sabe hacia dónde va la historia. Empezó a decir: 'No estáis siguiendo mis planes'. Las primeras cinco temporadas se ciñeron a los planes de George. Luego se salieron fuera de esos planes", explica Hass.

Como sabrán muchos fans de las novelas, la saga de Martin no está completa. Todavía quedan dos libros más: 'The Winds of Winter' y 'A Dream of Spring', ya que ninguno de los cuales está completo a día de hoy. Sin embargo, el quinto libro y el más reciente de la serie, 'Danza de dragones', se publicó en 2011 a la vez que se estrenaba la serie de televisión.

Daenerys y Jon Snow en el final de 'Juego de Tronos' | HBO

Sin embargo, Martin les dio un esquema a los showrunners para que vieran cómo se encaminaba la serie, aunque Haas asegura que Martin no le ha dicho a nadie quién tomará el Trono de Hierro al final de la saga.

Por otro lado, la mención más reciente de Martin en cuanto a su próximo libro, 'The Winds of Winter', en su página web señala que ya se ha puesto manos a la obra con la novela, pero que además tiene otros proyectos en los que también esta trabajando, incluyendo: "La edición de tres nuevos libros de 'Wild Cards', sentarse con algunos guionistas y showrunners increíbles para crear trescientas diecisiete nuevas series sucesoras de 'Juego de Tronos' para HBO y HBO Max, y servir como productor ejecutivo en varios otros proyectos de televisión y cine en diversas etapas de desarrollo", dice en su página web.

Si echas mucho de menos 'Juego de Tronos', no te preocupes por que el próximo año llegará 'La Casa del Dragón', la próxima gran serie basada en el universo de George R.R. Martin. Esta será el regreso a Poniente y ya hemos podido ver el primer tráiler de la serie que se centrará en la familia Targaryen, como puedes ver abajo.

