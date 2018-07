George RR Martin ya sabe cómo va a morir la próxima víctima en 'Juego de Tronos'

George RR Martin ha visitado Hamburgo (Alemania) para asistir a una ronda de preguntas y respuestas en el Congress Centrum Hamburg, donde habló de las muertes que suceden en 'Juego de Tronos', la serie de HBO que acaba de finalizar su quinta temporada con un impactante final. También leyó un capítulo inédito de su próxima novela, 'Vientos de Invierno', que se publicará próximamente.



Durante la charla con los medios confesó que "hay un personaje que siempre supe que moriría. Desde el momento que le introduje esta condenado a morir. Pero no sabía cómo iba a hacerlo hasta ayer por la noche. Tal vez fue Hamburgo, no lo sé". Lo que no quiso desvelar es de qué personaje se trata.



En algunos medios pensaron que era un personaje femenino, por un error de traducción, pero de momento no hay más detalles acerca de la siguiente muerte de 'Juego de Tronos'. Después de cinco temporadas, ya sabemos que puede morir cualquier personaje.

Los fans tendrán que esperar a la publicación de la nueva novela de Martin 'Vientos de invierno' que se espera para 2016, al igual que la sexta temporada de su versión en televisión, que comenzará a rodarse este verano en Belfast y llegará a España en octubre, con las ciudades de Peñíscola y Girona como protagonistas.