George R.R. Martin prepara 'Captain Cosmos', el nuevo proyecto de HBO

Parece George R.R. Martin no tiene suficiente con la ficción de 'Juego de Tronos' ni con las novelas de la saga que aún tiene que terminar, por ello se ha puesto manos a la obra con un nuevo proyecto para HBO: 'Captain Cosmos'.



La ficción estará ambientada en 1949 y narrará las aventuras de un escritor de ciencia ficción que escribe relatos que nadie más se atreve a hacer.



Por el momento, lo que más preocupa a los seguidores de 'Juego de Tronos' es que Martin termine sus dos últimas novelas. Respecto a este tema, el autor se lamentó no haber seguido escribiendo cuando finalizó 'Danza de dragones', el último libro publicado de la saga. Martin aseguró en una entrevista a Entertainment Weekly que "estaba muy metido en el libro, lo estaba desarrollando muy bien y rápido, debería haber seguido pero llegó la fase de edición y la gira de promoción de 'Danza de dragones'. Dejé que el hierro se enfriara", aseguró el escritor.



Para intentar terminar 'Vientos de Invierno' este 2015, Martin ha cancelado su participación en varios actos promocionales de 'Juego de Tronos'.



Lo que quedó ya claro para descanso de muchos seguidores, es que la serie no adelantaría la trama de las novelas.



El próximo 12 de abril conoceremos más sobre 'Juego de Tronos', que estrenará su quinta temporada simultáneamente en Estados Unidos y 170 países más, entre los que se encuentra España.