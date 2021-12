Ya lo ha visto: George R.R. Martin habla sin tapujos del primer capítulo de 'La Casa del Dragón'

El año 2022 promete ser espectacular para los fandom de de las mayores sagas actuales. Haciendo un breve resumen, la lista de proyectos sobre sagas míticas que se estarán el próximo año es de vértigo. Ya sean precuelas, secuelas o expansiones de estos universos ficticios, a los seguidores les esperan horas de disfrute.

Y eso es lo que precisamente ha hecho George R.R. Martin. El creador de la serie literaria 'Canción de hielo y fuego' ya ha podido ver en exclusiva el primer capítulo de la precuela de 'Juego de Tronos', y le ha parecido fantástico.

En una entrada de su blog, el escritor ha confesado su entusiasmo por la inminente adaptación de sus historias. "He visto un borrador del primer episodio. Y me encantó. Es oscuro, poderoso, visceral... tal como me gusta la fantasía épica", ha admitido el novelista.

"Ryan Condal (guionista) y Miguel Sapochnik (director) han hecho un trabajo increíble, y el elenco también. Al igual que con 'Juego de Tronos', la mayoría de los espectadores solo habrán oído hablar de algunos de los actores, pero creo que te vas a enamorar de muchos de ellos. (Solo para que te rompan el corazón más tarde cuando... pero no, eso sería spoiler)", ha añadido el escritor estadounidense para luego bromear con el destino que pueden sufrir algunos personajes.

¿De qué tratará 'La Casa del Dragón?

La historia nos situará 200 años antes de los acontecimientos del inicio de 'Juego de tronos', cuando la casa Targaryen llega a Poniente para conquistar sus reinos y unificarlos. Durante 10 episodios, la historia recorrerá las luchas internas y externas de los antepasados de Daenerys, mientras los fans no pueden esperar a volver a ver a un Targaryen sobre el Trono de Hierro.

El reparto está formado, entre otros, por Matt Smith, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Eve Best, Paddy Considine o Emma D'Arcy.

Olivia Cooke y Paddy Considine en 'La Casa del Dragón' | HBO

George R.R. Martin, sobre los próximos estrenos

Algunos ejemplos de lo que llega a las plataformas de streaming en 2022 son las series de 'El Señor de los Anillos', 'Obi-Wan Kenobi', las series de Marvel Studios, 'El Pacificador' o la adaptación de 'The Last of Us'. "Es una gran lista. ¿La nueva serie de Tolkien de Amazon? ¿El 'The Sandman' de Neil Gaiman? ¿La serie de Marvel? ¿La serie de 'Star Wars'? Buena compañía", ha escrito George R.R. Marti en referencia a la lista de IMDb sobre las series más esperadas del próximo año.

...

Seguro que te interesa...

Kit Harington aclara el mayor error de 'Juego de Tronos' y aclara que le culparon injustamente