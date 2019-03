George RR Martin habla del final de la cuarta temporada de 'Juego de Tronos'

¡¡CUIDADO!! Esta noticia contiene spoilers sobre el final de la cuarta temporada.



En una entrevista con Entertainment Weekly, George RR Martin ha comentado algunas de las claves de este desenlace que, de alguna manera, reorganiza una vez más, el mapa de Poniente y tiene grandes consecuencias sobre algunos personajes, como por ejemplo, Tyrion Lannister.



Y es que, sin duda alguna, el gran interrogante de la cuarta temporada de 'Juego de Tronos' ha sido si Tyrion (interpretado por Peter Dinklage) escaparía de su ejecución. La respuesta fue sí, como pudo verse en el capítulo final de temporada, pero Tyrion Lannister llevó a cabo, en este capítulo, actos que le perseguirán el resto de la serie.



"Tyrion siente que lo ha perdido todo", afirma el autor de la saga literaria en la que se basa la serie de HBO. "Ha perdido su puesto en la corte, todo su oro y su posición en la casa Lannister. Se siente tan herido, que busca hacer daño a otras personas, especialmente a Shae".



George RR Martin confiesa en esta entrevista que Tyrion "se siente traicionado por todas las personas a las que ha cuidado a lo largo de la serie". Y continua comentando que "Tyrion está furioso con todo el mundo", especialmente con personas como "Lord Tywin, puesto que descubrió la verdad sobre su primera esposa y que pasó con ella".



LAS DOS SHAES

Pero sin ninguna duda, es lo que ocurre con Shae, lo que marcará a Tyrion para el resto de la serie: "El hecho de estrangular a Shae es lo más cruel que ha hecho Tyrion en toda su existencia. La podría dejar ir en cualquier momento, pero se siente tan herido que no puede perdonar esta traición. En Poniente, matar a una prostituta no representa un gran crimen, pero esta acción perseguirá a Tyrion durante el resto de la serie".



George RR Martin también habló del personaje de Shae a lo largo de la entrevista, afirmando que "los guionistas David Benioff y Dan Weiss han creado una Shae muy diferente" a la que se muestra en los libros. Según explica Martin, "la Shae a la que da vida la actriz alemana Sibel Kekilli tiene sentimientos verdaderos hacia Tyrion", mientras que el personaje de los libros "no es más que una prostituta manipuladora a la que solo le interesa el dinero y el estatus". Así nos lo contó la actriz Sibil Kekilli durante su visita a nuestro país.