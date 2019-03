George R.R Martin arremete contra los fans que especulan con su muerte

El novelista y autor George R.R Martin ha dado una respuesta, así de contundente, a todos aquellos lectores y seguidores de los libros y serie 'Juego de Tronos' que se preocupan de que pueda morirse antes de terminar con la saga. En una entrevista con el diario suizo Tages-Anzeiger, Martin respondió: "Me parece que es bastante ofensivo, francamente, cuando la gente empieza a especular en cuanto a mi muerte y mi salud. Por lo tanto, que se jodan esas personas", que acompañaba la declaración con una peineta y soltando una carcajada.



George Martin, de 65 años, comenzó a escribir los libros de la saga en 1991 y todavía le faltan por publicar los dos últimos libros. 'Danza de dragones', el quinto, se publicó en 2011 y tardó seis años en escribirlo, un dato por el cual muchos fans 'Juego de Tronos' han empezado a preocuparse. Según estos cálculos, hay quien teme que Martin no será capaz de ofrecer material suficiente para seguir el ritmo de la adaptación televisiva de la serie.



El novelista, que en la actualidad se encuentra inmerso en el sexto libro 'Vientos de invierno', no se muestra preocupado ni por esto ni por la posibilidad de que la ficción televisiva, adaptada por David Benioff y Dan Weiss, acabe alcanzándole. Antes de que eso ocurriera, ha afirmado que la serie podría utilizar materiales de otros de sus libros: "Tenemos las novelas de Dunk y Egg, que tienen lugar cien años antes, y acabo de publicar 'La princesa y la reina', cuya historia tiene lugar doscientos años antes", explicó recientemente en otra entrevista.