Gaten Matarazzo ('Stranger Things') habla de su enfermedad

Es uno de los actores de 'Stranger Things', la serie del verano. Gaten Matarazzo, quien interpreta al divertido Dustin Henderson en la serie de Netflix, ha concedido una entrevista a People en la que habla abiertamente de la enfermedad genética que padece, la disostosis cleidocraneal.

Se trata de una enfermedad singular que afecta el desarrollo de los huesos y los dientes, aunque existen grados de gravedad, tal y como explica Matarazzo en esa entrevista: "Hay una posibilidad entre un millón de padecerlo. Lo más probable es que lo heredes de uno de tus padres, pero ese no fue mi caso. Tengo un caso muy leve, así que no me afecta mucho, pero puede ser una condición muy difícil".

El actor ha confesado que se tuvo que someter a varias cirugías bucales, aunque también ha explicado que los más afectados se enfrentan a operaciones mucho más complicadas. Tambián ha agradecido las muestras de cariño que ha recibido: "La respuesta ha sido increíble. Mucha gente ha estado mandándome mensajes diciendo 'Me has hecho sentir mejor enseñando tu condición en televisión y aceptándola', siento como si estuviese dando a conocer esta situación a las personas, y me hace sentir bien".