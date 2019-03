El futuro de 'Dos Hombres y Medio', en manos de Ashton Kutcher

Tras el despido de Charlie Sheen de 'Dos Hombres y Medio', la serie se resistió a morir y ha emitido una novena temporada con Ashton Kutcher en el papel principal. Sin embargo, el actor de 'Colega dónde está mi coche' sólo firmó por una temporada, un contrato que se cumple este próximo mes de abril por lo que saltan las alarmas sobre la continuidad de la serie.



Sobre la posibilidad de una décima temporada, Chuck Lorre y Lee Aronsohn (productores de la comedia) se muestran crípticos. Si por un lado ambos responsables han afirmado para The Hollywood Reporter que sería "inusual cancelar un programa que está en el top-ten" de las series estadounidenses. Por otro, Lorre y Aronsohn han añadido que "todavía no se ha firmado nada", por lo que la duda planea entre el equipo de la serie que emite la cadena CBS.



SOLO SI KURTCHER ESTÁ EN LA SERIE

Pase lo que pase, Chuck Lorre ha afirmado rotundamente que 'Dos Hombres y Medio' "solo volverá con Kutcher a bordo". Y en este sentido, el productor cree que el equipo deberá "reinventar el espectáculo y los personajes para que la serie tenga un futuro".



Por su parte, Kutcher ha manifestado que "adora" al equipo de 'Dos Hombres y Medio'. El actor añade emocionado que se lo está pasando "genial" en el rodaje de la serie y que estaría "feliz por grabar una décima temporada".



Sin embargo, ni el propio Kutcher ha oído nada sobre la posible renovación, y añade que los directivos de la serie no se han puesto en contacto con él a un mes de que finalice su contrato. "Así que no sé", concluye el actor.