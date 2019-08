Las campanas y los cánticos de aleluya ya suenan para los fans de la exitosa serie 'Peaky Blinders' pues su quinta temporada se estrena este 25 de agosto por fin. Además, BBC One ya ha publicado el primer tráiler. El público está exultante y ansioso de ver que pasará en los seis capítulos, ¡qué lástima que sean tan pocos! ¿verdad?

En este momento de la trama Tommy Shelby es miembro del Parlamento Británico, cuyas elecciones vimos al final de la última temporada. Estamos deseando ver como el personaje, interpretado por Cillian Murphy, evoluciona psicológicamente y sobretodo ver que ocurre con la banda y sus objetivos.

Lo poco que sabemos de lo que está por llegar es que el político Oswald Mosley, interpretado por Sam Claflin al cual pudimos ver anteriormente en 'Los Juegos del Hambre', le ofrecerá una opción que podría cambiar a Inglaterra para siempre.

Hay muchísimos detalles de la serie que nos encantan y apasionan, como por ejemplo la ambientación o los diálogos. Pero hay un aspecto en concreto que llama la atención a muchísimos fans y hace surgir una pregunta constante en sus mentes "¡Los actores fuman demasiado tabaco! ¿No será perjudicial para los actores?".

Sin duda el alcohol y el tabaco abundan en la producción, algunos estiman que fuman unos 5.000 cigarrillos por temporada. Pero no te preocupes, una de las protagonistas, Helen McCrory (Polly Gray) ha relevado que no es tabaco de verdad. En realidad se trata de cigarrillos herbales, es decir que están exentos de nicotina y de tabaco. Están confeccionados de hierbas naturales y según la actriz huelen como la marihuana. Otra actriz, Natasha O'Keeffe (Lizzi Stark), dice que son horribles, provocan dolor de garganta y dejan una marca negra en las fosas nasales por lo que odia tener que fumar en los rodajes.

No obstante, no queda nada para que los volvamos a ver fumar mientras beben un buen Whiskey irlandés y, ¡lo estamos deseando! Ya sabes, 'by order of the Peaky Blinders'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Primer tráiler y fecha de estreno de la quinta temporada de 'Peaky Blinders'