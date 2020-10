"Fui perseguida por una especie de ovni": La escalofriante historia de Miley Cyrus ('Hannah Montana') con la vida extraterrestre

Miley Cyrus marcó a toda una generación con su papel como Hannah Montana. La mítica serie de Disney Channel la hizo famosa en todo el mundo, pero... ¿la hizo también conocida fuera de la Tierra?

La actriz charlando con el diseñador de moda Rick Owens, para la revista Interview, reveló que había tenido un encuentro con vida alienígena. ¿Hay o no vida más allá de la Tierra? Es una pregunta que todos nosotros nos hemos hecho en algún momento, pero son pocas las historias y evidencias que pueden confirmarlo o desmentirlo. Sin embargo, Miley ha contado una escalofriante historia sobre su experiencia acerca de los extraterrestres.

"Tuve una experiencia. Estaba conduciendo a través de San Bernardino con mi amigo, y fui perseguida por una especie de OVNI", reveló Cyrus. "Estoy bastante seguro de lo que vi, pero también compré wax de hierba a un tipo en una camioneta frente a una tienda de tacos, así que podría haber sido el wax de hierba. La mejor manera de describirlo es como un quitanieves volador. Tenía un gran arado en la parte delantera y era de color amarillo brillante. Lo vi volar, mi amigo y otros coches en la carretera se detuvieron a mirar, así que creo que lo que vi fue real", contó la cantante.

"Estuve temblando durante unos 5 días. Estaba jodida", continuó Cyrus. "No podía mirar al cielo de la misma manera. Pensé que podrían volver. "A pesar de todo, Cyrus dijo que no se sentía "amenazada" por la experiencia.

"No me sentí amenazada en absoluto, pero vi un ser sentado en la parte delantera del objeto volador", continuó relatando. "Me miró e hicimos contacto visual, y creo que eso fue lo que realmente me afectó, mirar a los ojos a algo que no podía entender. Pero tienes tanta razón al decir que es una forma de narcisismo pensar que somos las únicas cosas que podrían estar en este extenso universo".

Seguro que te interesa:

Miley Cyrus cuenta que una tarta con forma de pene hizo que la despidieran de una película