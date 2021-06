La frustración de Ricky Martin al no recibir ofertas como actor: "Si es porque soy gay, eso es triste"

Más información La despedida de Ricky Martin a Naya Rivera ('Glee') que demuestra lo estrecha que era su relación

Ricky Martin saltó a la fama internacional en los años 90 convirtiéndose en uno de los cantantes latinos más relevantes del mundo gracias a temas como 'Livin' la vida loca'.

Pero, además de cantar y bailar, Ricky también ha demostrado sus dotes interpretativas en algunas series de éxitos como en 'Glee' donde daba vida al profesor de español o en 'El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story' donde llegó a ser nominado al Emmy por su papel del novio del diseñador.

Ricky Martin es Antonio D'Amico | antena3.com

Pero desde entonces Martin no ha recibido ofertas para nuevos papeles: "Me encanta actuar", dice Ricky a 'People'. "Estoy esperando esos guiones, esos geniales guiones. Puedo interpretar a alguien gay o heterosexual, puedo interpretar a un asesino en serie. Puedo hacer de latino, pero también puedo ser europeo. Estoy listo. Dámelo, hombre".

"Solo quiero aprovechar cualquier cosa que tenga que ver con la actuación. También me encanta el teatro", afirma. "Quiero contar una historia. Eso es lo que quiero. Quiero contar una historia importante y quiero cambiar la forma en que la gente ve la vida en general hacia una forma más optimista", habla sobre como le gustaría que fuera su carrera como actor.

Además, el artista ha explicada que hace un tiempo un ejecutivo de un sello discográfico le dijo que estaría vendiendo más discos si no hubiese salido del armario: "Eso fue algo que realmente me afectó. Y yo estaba como, '¿Realmente estoy lidiando con esto? ¿No están poniendo mi música en este país porque soy gay? ¿Está sucediendo esto realmente?' Estamos hablando de hace cuatro años. Este ejecutivo ya no trabaja para la compañía discográfica. Lo despidieron. Pero lo sentí. Me golpeó duro".

"No sé si no conseguiré papeles porque soy gay", comenta. "Pero si ese es el caso, es realmente triste. Voy a seguir trabajando hasta que la vida sea diferente", termina diciendo.