'Friends' vuelve convertida en obra de teatro musical

Muchos son los seguidores de la exitosa serie 'Friends' a los que les encantaría que la ficción de NBC volviera o protagonizara un recuentro. Pero en su defecto, todos aquellos fans que quieren más de la serie se podrán conformar con la obra musical de teatro que Bob y Tobly McSmith van a llevar a cabo.

Los responsables de esta obra ya han adaptado anteriormente otros formatos de éxitos en musicales como: 'Bayside! The Musical!', '90210! The Musical!', 'Katdashians! The Musical!' y 'Full House! the Musical!'.

En este caso le ha tocado a 'Friends' que será representada en el teatro de 'off-Broadway' The Triat Theatre de Nueva York y, según el listado de canciones, tocará todos los temas míticos de la serie. Desde 'We were on a Break!', 'The Ballad of Fat Monica', 'Hey Ugly Naked Guy who lives across the street!', 'How you doing, ladies?', 'Oh. My. God. It's Janice!', hasta '45 Grove Street -How can we afford this place?'. Pero se desconoce si habra´una version de 'Smelly Cat' o si volveremos a ver el grandioso baile de los hermanos Geller.

Por el momento no se ha confirmado ninguna fecha de estreno ni si acudirán algunos de los actores originales, aunque tal y como ha sucedido en otros casos algunos de sus protagonistas han aparecido por sorpresa durante la representación: "Siempre tratamos de conseguir que los actores venga a ver los espectáculos y, posiblemente, presentar", dice McSmith.