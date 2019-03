Freud se conviertirá en detective en la serie 'The Secret Casebook'

Sigmund Freud cambia el psicoanálisis por la investigación en la nueva serie que prepara el productor de 'Downton Abbey', titulada 'Freud: The Secret Casebook'. La sinopsis oficial explica que la ficción estará "ambientada en el brillante pero volátil mundo de la Viena de comienzos del siglo XX" y que el padre del psicoanálisis "usará sus nuevas teorías para ayudar a resolver crímenes", según informa The Hollywood Reporter. La serie "mezclará asesinatos episódicos con el desarrollo de una historia sobre la compleja y provocadora vida personal de Freud".



La serie, en la que trabaja la productora Carnival Films, se encuentra en pleno desarrollo, a pesar de que, por ahora, no ha sido ordenada por ninguna cadena. El proyecto cuenta con el guionista y productor Frank Spotnitz (Expediente X, Transporter) y el guionista y director Nicholas Meyer (Houdini, Star Trek), ambos creadores de la serie.



La vida del célebre psicoanalista fue llevada recientemente al cine por David Cronenberg en 'Un método peligroso', una película protagonizada por Viggo Mortensen que interpretaba el papel de Freud.