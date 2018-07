No hay límites para Francis Underwood. Como presidente de los EEUU en 'House of Cards', su retrato ya se encuentra expuesto en la Galería Nacional de Retratos de Estados Unidos del Museo Smithsonian.



Netflix continúa con la promoción de la cuarta temporada de una de sus series de más éxito con esta campaña que va más allá del marketing convencional. Un retrato de Kevin Spacey como Francis Underwood, protagonista de 'House of Cards', puede verse desde este lunes en la Galería junto a otras pinturas de ex presidentes estadounidenses como George Washington, Abraham Lincoln, Ronald Reagan, Richard Nixon y George W. Bush.

Our @NPG just unveiled a new presidential portrait for their collection: President Frank Underwood #HouseofCards pic.twitter.com/6sQecJQikl — Smithsonian (@smithsonian) febrero 23, 2016



El cuadro de Underwood, pintado por el británico Jonathan Yeo, de grandes dimensiones, muestra al actor sentado en una silla y con las piernas cruzadas.



"Como Francis Underwood no cree en los límites de mandato, no veo por qué no deberíamos añadir el cuadro ahora", bromeó Spacey sobre el carácter del personaje que interpreta y el hecho de que lo habitual sea que el retrato se añada a la colección una vez el presidente ha dejado la Casa Blanca. La cuarta temporada de 'House of Cards' se estrena en Netflix el 4 de marzo.