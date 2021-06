Fran Drescher se pone uno de los looks más icónicos de 'La Niñera' y no creerás que han pasado 28 años

En 1993 se estrenaba 'La Niñera' una de las series más queridas de los años 90 y que estuvo en emisión hasta 1999 tras 6 temporadas. La ficción estaba protagonizada por Fran Drescher quien encarnaba a Fran Fine, una chica de Queens que es contratada para ser la niñera de los tres hijos de Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy), un rico productor de Broadway.

Fran Drescher fue la creadora de la serie junto a su por aquel entonces marido, Peter Marc Jacobson, del que se divorció en 1999 al confesarle que era gay. Aunque, actualmente mantienen una relación muy estrecha e incluso hicieron una serie con este argumento en el año 2010, 'Happily Divorced'.

Drescher tiene actualmente 63 años pero nadie parece que por ella no ha pasado el tiempo ya que se conserva igual que cuando empezó la serie hace 28 años. Tanto es así, que ahora la actriz ha publicado en Instagram una imagen donde luce uno de los looks más icónicos de su personaje en la primera temporada de la serie.

Se trata de un chaleco multicolor de Moschino que llevó en el cuarto episodio de la primera temporada, llamado 'The Nuchslep'. La intérprete revela en el post que se puso este estilismo para una sesión de fotos para HBO sobre un especial de Cancer Schmancer, un libro que escribió en el 2002 donde contaba su experiencia al ser diagnosticada con cáncer de útero y que luego creo una organización sin ánimo de lucro con el mismo nombre.

El vestuario de Fran en 'La Niñera'

El personaje de Fran Fine es recordado por muchas de sus características, su voz, su forma de ser extravagante y, por supuesto su vestuario único. La actriz lucía un enorme pelo cardado y unos coloridos y divertidos estilismos que hoy en día son la envidia de todo fashionista.

Brenda Cooper, era la diseñadora de vestuario de la serie e hizo estas declaraciones a 'Hello Giggles' sobre la inspiración de los looks en 'La Niñera': "No recibí ninguna dirección, pero sabía exactamente qué hacer, y Fran simplemente me dejó hacerlo".

Fran Drescher en 'La Niñera' | CBS

"Quería intencionalmente hacer una declaración de estilo, ingenio y humor, todo combinado. Así que empecé a comprar para ela serie. Fue intuitivo y es la forma en que trabajo con los clientes hoy en día, simplemente sabiendo... cómo debería ser", asegura.

"Quería color, quería que fuera sexy. Y había muchos colores disponibles en 1993. Siempre comprábamos en Beverly Hills. Ir a Neiman Marcus fue como el paraíso del estilo: todos los estampados, el color y Moschino, Cheap and Chic y Dolce and Gabbana. Estaban todos ahí", termina diciendo.

'La Niñera', un musical de Broadway

'La Niñera' se ha convertido en un musical en Broadway pero Fran Drescher aseguró a 'The View' en una reciente entrevista no volverá a interpretar su papel porque 'realmente no puedo cantar y esta será una parte de canto muy pesada, así que tendremos que encontrar básicamente la próxima Barbra Streisand", decía entre risas.