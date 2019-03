Fox da luz verde a 'The Bridge'

Nuevo proyecto para la próxima temporada en Fox. La cadena estadounidense acaba de confirmar que 'The Bridge' será una de sus nuevas apuestas en ficción. La serie estará protagonizada por Diane Kruger ('Troya') y Demián Bichir ('Salvajes').



El drama gira en torno a dos detectives, una de Estados Unidos y otro de México, que tienen que trabajar juntos para atrapar a un asesino en serie que actúa a ambos lados de la frontera entre estos países.



La ficción contará inicialmente con 13 episodios, según informa The Hollywood Reporter. 'The Bridge' es la adaptación de la serie de televisión sueca 'Bron', que estuvo ambientada en la frontera entre Dinamarca y Suecia.



'The Bridge' será la primera serie de televisión en la que Kruger participa. En cambio, Demián Bichir ya tiene experiencia en la pequeña pantalla: tuvo un papel importante en 'Weeds', dando vida al narcotraficante Esteban Reyes.