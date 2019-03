'Foundation', de Asimov, del libro a la televisión

Parece que la ciencia ficción se ha puesto de moda en la televisión. Si hace unos días conocíamos que la cadena SyFy iba a adaptar la novela de Arthur C. Clarke 3001: La Odisea Final', la secuela de '2001: una odisea en el espacio' (que llevó al cine Kubrick); ahora es la cadena HBO quien ha anunciado que llevará a la pequeña pantalla la saga 'Foundation' de Isaac Asimov.



Considerada como una de las mejores sagas de ciencia ficción de todos los tiempos, 'Foundation' contará con la adaptación de Jonathan Nolan, hermano del director Christopher Nolan y coguionista de la mayoría de sus películas ('Memento', 'El caballero oscuro' o 'Interstellar').



Jonathan Nolan también es creador de la serie 'Person of Interest'. Tras el intento de Sony Pictures en 2009, finalmente el proyecto se realizará enHBO con la producción de Warner Bros. TV, según adelanta el portal The Wrap.



'Foundation' no será el único proyecto que tenga Nolan con la cadena. Hace unos meses se conocía que será el encargado de la adaptación de 'Westworld', otra película de ciencia ficción de 1973 centrada en un parque de atracciones. Este proyecto tendrá a Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood o James Marsden, entre otros, en su reparto.