Cole Sprouse está siendo uno de los actores más activos en la lucha contra el racismo y las protestas que han surgido por todo Estados Unidos tras la muerte de George Floyd.

El protagonista de 'Riverdale' fue arrestado durante una manifestación hace solo unos días y ahora se le ha visto en Los Angeles acompañado de amigos durante una marcha de protesta.

No ha pasado desapercibido a los fans que, entre sus acompañantes, estaba la modelo Kaia Gerber, con quien se rumoreaba que podía tener algo incluso durante su relación con Lili Reinhart. Puedes ver las fotos aquí.

Su compañera de 'Riverdale' Madelaine Petsch también le acompañó en la protesta, junto con Margaret Qualley ('Once Upon a Time in Hollywood') o Eiza Gonzalez ('Baby Driver').

