La foto de Caitriona Balfe ('Outlander') en bragas: "Me salvaron en mi recuperación posparto"

Caitriona Balfe ha estado bastante desaparecida de sus redes sociales a lo largo de prácticamente todo el año 2021. En febrero de este mismo año la actriz se sumergió en el rodaje de la temporada 6 de 'Outlander' quien pudo iniciar, por fin, las grabaciones de la serie tras casi un año parados por la pandemia del coronavirus.

El rodaje duró hasta principios de junio de 2021 pero no fue hasta el mes de agosto cuando Caitriona Balfe reveló el motivo por el que había estado ausente de Instagram en todo este tiempo, había sido mamá.

"Estamos muy agradecidos de que esta pequeña alma nos eligiese para ser sus padres. Ya estoy asombrada de él, y no puedo evitar mirarle y preguntarme todas las posibilidades de en quién se convertirá, adónde irá y qué hará en la gran aventura de su vida", escribía junto a una foto de sus manos entrelazadas.

A partir de entonces Caitriona ha ido aumentando poco a poco su actividad en sus redes sociales, sobre todo, debido a que está promocionando la temporada 6 de 'Outlander' y, además, ha sido nominada a los Globos de Oro como Mejor Actriz por su papel en 'Belfast'.

Caitriona también se caracteriza por tener una faceta solidaria muy importante y le gusta ayudar a iniciativas que sean sostenibles con el planeta. Por ello, una de sus últimas publicaciones en Instagram Balfe ha querido promocionar algo que le ha sido de gran ayuda estos meses y que considera es vital para las mujeres.

La actriz ha subido una foto en bragas donde muestra un tipo de ropa interior sostenible que toda mujer puede utilizar cuando tiene el está con la regla: "Hablemos de bragas. ¡Punto!", escribe. Period en inglés significa periodo y punto por lo que ha querido utilizar ahí un juego de palabras.

"Estoy obsesionada con The Period Company por mi amiga Karla Welch. Estas no solo son increíbles para un período sostenible, sino que me salvaron para mi recuperación posparto. Y, durante las próximas 24 horas, nos uniremos para igualar cada compra realizada para entregar productos a varios refugios de mujeres del Reino Unido para ayudar a combatir la pobreza en la época", comenta.

Para después matizar: "No es publicidad, ¡solo algo que es tan fácil de hacer en mi propia vida que tiene un gran impacto! Menos desperdicio, más comodidad y ayudar a los demás también… Ganar ganar ganar", termina diciendo.

