'Fisica o Química' nos dejó grandes momentos para el recuerdo que permanecen intactos en la memoria de todos los fans de la serie de Antena 3.

Así, una de las escenas que marcó a todos los que vieron la ficción fue el emotivo momento que vivimos al final de la temporada 5, en el capítulo 9 'Sinceridad', cuando varios de los actores del reparto cantan el tema 'Cuando lloras'.

Si recuerdas fue justo después de que el personaje Paula diera a luz al bebé que había tenido con Gorka. De esta forma Angy Fernández, Adam Jezierski, Gonzalo Ramos, Ana Milán, Javier Calvo, Adrián Rodríguez, Cristina Alcázar o Úrsula Corberó entonan la canción.

Ahora, Javier Calvo ha querido hacer una aclaración a través de Twitter después de que un usuario de la red social recordara este momento bajo el comentario: "Cuando te sientas mal, recuerda que Javier Calvo fue al único al que doblaron cuando cantaron en FoQ".

A lo que el actor que dio vida a Fer ha contestado: "No me doblaron, me pusieron coros, os diré que la escena y la canción fue todo idea mía, todo para descubrir que contra todo pronóstico, CANTABA MAL".

