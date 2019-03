Al final, tampoco es el Springfield de Oregón

Donde dije digo, digo Diego. Eso es lo que le ha pasado a Matt Groening, creador de Los Simpson, que hace un par de días desvelaba en una entrevista que el Springfield donde vive la familia amarilla es el de Oregón. Ahora lo niega: "Nunca dije que Springfield esté en Oregón". Así lo recoge el portal estadounidense TV Line.



"Nunca dije que Springfield estuviera en Oregón, ¡dije que Springfield era el nombre de mi trineo!", bromea Groening en clara referencia a 'Ciudadano Kane'. Posteriormente, sí quiso aclarar lo que quiso decir con sus palabras a la revista 'Smithsonian'.



"Cuando era pequeño, había una serie de televisión llamada 'Father Knows Best' que tenía lugar en Springfield", afirma el creador de 'Los Simpson'. "Estaba emocionado porque me imaginé que era la ciudad más próxima a Portland, donde crecí".



Tiempo después, se dio cuenta de que era un nombre ficticio. "Me di cuenta de que Springfield era uno de los nombres más comunes de ciudad en Estados Unidos. Antes del éxito de la serie, pensé que sería genial que todo el mundo pensara que era su Springfield. Y lo hacen".