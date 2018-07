El final de 'Mad Men' recibe el premio Writers Guild Awards 2016

El actor, guionista y comediante Patton Oswald fue el encargado de presentar la 68ª edición de los premios que anualmente entrega el sindicato de guionistas de EEUU.



Los Writers Guild Awards 2016 reconocieron al final de 'Mad Men' con el premio al mejor guión de drama. En la categoría de comedia, la serie de HBO 'Veep' fue la ganadora. 'Mr. Robot' recibió el premio a mejor serie nueva.



En las categorías de miniserie, la triunfadora fue 'Saints & Strangers' como serie original, mientras que 'Fargo' recibió el premio a mejor guión adaptado.



'Better Call Saul' recogió el premio al mejor guión de episodio dramático por su piloto, mientras que el capítulo "Sand Hill Shuffle" de 'Silicon Valley' hizo lo propio en la categoría de comedia.



'Inside Amy Schumer' recibió el premio a mejor guión de 'scketches' en la categoría de variedades y el programa de Jimmy Kimmel fue premiado por el guión de su especial "10th Annual After The Oscars Special".