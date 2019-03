Maria y André Jacquemetton son guionistas y co-productores ejecutivos de 'Mad Men'. Han sido galardonados con cuatro premios Emmy, y nominados a otros tres. También han ganado cuatro premios del Sindicato americano de Guionistas (WGA), y dos del Sindicato de Productores por su trabajo en 'Mad Men'.



El matrimonio ha visitado España con motivo de la segunda master class de Guión organizada por el sindicato de guionistas ALMA y tuvimos oportunidad de charlar con ambos sobre la serie que en España emite Canal+ los sábados (a las 22:30 horas), tan solo una semana después estreno estadounidense.



PREGUNTA: ¿Cómo es vuestra rutina diaria trabajando en 'Mad Men'?

Maria Jacquemetton: Nuestra rutina cambia dependiendo del momento de la serie en el que nos encontremos. Estamos constantemente cambiando nuestra agenda para adaptarnos a las necesidades de 'Mad Men', trabajamos más cuando la serie no se está rodando.



André Jacquemetton: De hecho cuando 'Mad Men' comenzó en el año 2007, fue cuando tuvimos más trabajo, Matthew Weiner su creador, nos hablo de una serie ambientada en 1963, por lo que quisimos tratar todos los temas significativos de los años 60 en Estados Unidos. Antes de cada temporada tenemos unas 9 semanas de planificación para comentar que vamos a contar en cada temporada, solemos levantarnos a las 9 de la mañana y pasamos reunidos entre 15 y 18 horas discutiendo los planes sobre la serie. Hablamos de todo: la serie, los personajes, nuestra vida personal... ¡La verdad es que es como una terapia!



P: ¿Es complicado trabajar en pareja? ¿Normalmente estáis de acuerdo en vuestros planteamientos?

MJ: Discutimos continuamente y afortunadamente estas discusiones solo se producen cuando escribimos. Por otro lado, es genial trabajar con un compañero, te hace ver tus ideas desde otro punto de vista. Cuando tenemos que escribir el guión final, trabajamos en un esquema juntos, cuando el esquema está terminado, uno de nosotros trabaja en la historia A, es decir la trama con los personajes principales, y el otro trabaja en las historias B y C y cuando está terminado ponemos todo en común.



AJ: Maria y yo tenemos historias totalmente distintas por lo que vemos el mundo desde perspectivas muy distintas y eso queda reflejado en nuestros guiones. La verdad que no me imagino escribiendo sin Maria, conocemos a mucha gente increíble y honestamente creo que este es el mejor trabajo del mundo.



P: ¿Ser publicista hoy en día es tan prestigioso cómo lo era en los 60? ¿Sigue teniendo la profesión los mismos valores?

MJ: La profesión ha cambiado mucho. Continúa siendo un trabajo en el que tienes que dar lo mejor de ti mismo y explotar tu creatividad. Es una profesión en la que se debe perseguir el éxito en todo momento, por lo que creo que sí sigue siendo glamurosa.



AJ: Yo me considero un gran fan del mundo de la publicidad, es muy complicado convencer a alguien para que compre algo con un anuncio que solo dura unos segundos. En muchas ocasiones los productos que se anuncian no valen para nada, por lo que no es fácil convencer a la gente de que compre algo que en el fondo es inútil.



P: ¿Ha despertado Mad Men la fiebre por los 60 y los 70?

MJ: Creo que si, Mad Men ha hecho recordar a las marcas esta estética retro y por eso muchas campañas de publicidad han adoptado este estilo.



AJ: Es una estética con colores y formas increíbles, queríamos que Mad Men fuera la serie más vistosa de la televisión y creo que en este sentido los hemos conseguido.

Don Draper, el chico malo



P: ¿Es Don Draper un héroe o un anti-héroe?

AJ: Esta es una pregunta interesante, puesto que Don Draper (interpretado por Jon Hamm) ha salido en los rankings de hombres más influyentes del planeta. Es un personaje curioso porque no es un buen marido, no es un buen padre e incluso a veces es un mal amigo. Es un chico malo y a la gente le encantan los chicos malos. Es una persona muy inteligente a la que no le asusta probar cosas nuevas.



MJ: Es una persona muy cambiante, su amigo se puede transformar en su enemigo si esta amistad afecta a su negocio. El mundo está cambiando a su alrededor, y a veces parece que él es el único que se da cuenta.



P: ¿Con qué mujer hemos vista la verdadera cara de Don Draper?

MJ: Probablemente con Peggy, este personaje ha conocido muchos lados de Don, por que ha podido ver su verdadera cara.



AJ: Yo creo que con su hija, los hijos te hacen sacar una faceta completamente desconocida y a Don le pasa lo mismo. Estoy de acuerdo con Maria en que Peggy tiene un papel muy importante para Don, pero su hija es definitivamente uno de los personajes más importantes.



P: ¿Cuál es la verdadera relación entre Joan Y Don? ¿Amistad, amor, protección?

MJ: Se entienden perfectamente, Joan es una mujer poco usual para los años 60, disfruta su sexualidad y quiere ser aceptada en ese sentido. Es una mujer que no necesita hombres, pero por otro lado los busca. Joan es la figura femenina por excelencia dentro de la agencia.



AJ: Es una relación de amor-odio, aún quedan varias cosas entre ellos, su relación ha cambiado mucho a lo largo de la serie, es una mujer muy poderosa.



P: ¿Qué podemos esperar del final de Mad Men?, ¿Sorprenderá a los fans?

AJ: Sólo puedo decir una cosa, todos vuestros sueños se harán realidad.