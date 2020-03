Por el momento sólo hemos podido ver dos episodios de la temporada 3 de 'Westworld', pero parece que han sido suficientes para demostrar que la serie podía ir mucho más allá y sorprender a todo el mundo.

Este segundo capítulo de la temporada tercera de la serie de HBO ha contado además con un cameo de un importante personaje de 'Juego de Tronos', que no es otro que Drogon.

La secuencia en la que vemos al dragón de Daenerys Targaryen es tan divertido como confuso, y ha dejado a los fans con más preguntas que respuestas.

Si aún no lo has visto y quieres seguir libre de SPOILERS, te recordamos que no sigas leyendo y lo hagas cuando ya hayas visionado ese episodio, llamado 'The Winter Line'.

Una de las tramas de este nuevo capítulo lleva a Bernard (Jeffrey Wright) y Ashley Stubbs (Luke Hemsworth) a desbloquear datos ocultos de Dolores (Evan Rachel Wood) en uno de los parques de Delos.

Allí se encuentran con dos técnicos, interpretados por David Benioff y D.B. Weiss, creadores de la serie 'Juego de Tronos', ¡pero además no están solos! Les acompaña una versión robótica de Drogon , y hay más anfitriones vestidos como si salieran en la propia serie. Damos entonces por hecho que hay un parque tematizado en el universo de ‘Juego de Tronos’.

Muchos seguidores de la serie ya han sacado sus propias conclusiones, ¿significa entonces esto que podríamos tener un final alternativo? Ay, qué bonito es soñar.

