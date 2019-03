El preocupante nuevo fichaje de 'This is us' que podría romper una querida pareja

El final de mid-season de 'This is us' nos dejó con la cabeza explotando por la revelación de Nicky Pearson y con el corazón roto por la brecha que parece haberse abierto en el matrimonio de Beth y Randall.

La pareja formada por los actores Susan Kelechi Watson y Sterling K. Brown se ha convertido en la favorita de muchos fans de la serie, lo que hizo que el final preocupase mucho a la audiencia debido al flashforward que deja caer que Beth y Randall podrían no estar juntos en el futuro.

Ahora, para añadir más leña al fuego, NBC ha anunciado que el actor Goran Višnjić ('Timeless') se une al reparto con el papel del profesor de Beth, Vincent.

Goran Višnjić en 'Timeless' | NBC

Ya se ha confirmado que habrá un episodio dedicado a Beth en la nueva tanda de la temporada, y dado que 'This is us' no da puntada sin hilo puede que esta sea la figura que se entrometa en la relación de la pareja en un momento vulnerable. ¿Qué te parece? ¿Vamos preparando los pañuelos ya?