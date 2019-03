'Fear The Walking Dead' estrena un avance de su primera temporada

El 'spin-off' de la serie de mayor éxito de AMC, titulada 'Fear The Walking Dead', llega en agosto para aterrorizar a todos sus fans durante el verano. La ficción ya tiene su primer avance, con el que los más impacientes pueden hacer un poco más corta la espera.



En el nuevo 'teaster' de la serie, que dura unos escasos treinta segundos, podemos ver a Nick, el personaje de Frank Dillane y uno de los protagonistas, que corre como si le fuera la vida en ello por las calles de una ciudad desierta.



'Fear the Walking Dead' se desarrollará en Los Ángeles y seguirá las aventuras -y desventuras- de un nuevo grupo, en esta ocasión liderado por Travis. Le acompañan en esta aventura Madison, Nick y Alicia. Completan el reparto de la serie, Liza (Elizabeth Rodriguez, 'Orange is the New Black'), Daniel (Ruben Blades, 'El invitado') y Ofelia (Mercedes Mason).



La serie de zombies estrenará su primera temporada de seis episodios este verano y continuará su andadura televisiva con una ya confirmada segunda entrega.