'Fear the Walking Dead': el apocalipsis zombie vuelve a AMC

En las imágenes, el líder de los supervivientes de este lado del apocalipsis creado por Robert Kirkman, Travis (Cliff Curtis, 'Missing'), escucha atentamente las instrucciones de uno de los productores de la serie, Adam Davidson.



Una escena similar protagoniza su compañera en este viaje a tráves del apocalipsis zombie, Madison (Kim Dickens, 'Perdida'), quien presta atención a las indicaciones del showrunner David Erickson.



Por otra parte, el vídeo es un avance de todas las series que tendrán un hueco en la parrilla de AMC en 2015 como 'Humans', 'Hell on Wheels', 'The Walking Dead' y, por supuesto, 'Fear the Walking Dead'.



'Fear the Walking Dead' se desarrollará en Los Ángeles y seguirá las aventuras -y desventuras- de un nuevo grupo, liderado por Travis. Le acompañan en esta aventura los ya mencionados Madison, Nick y Alicia. Completan el reparto de la serie, Liza (Elizabeth Rodriguez, 'Orange is the New Black'), Daniel (Ruben Blades, 'El invitado') y Ofelia (Mercedes Mason).