Las sorpresas de la noche de los Globos de Oro continuaron en las categorías de miniserie, en las que 'True Detective' partía como gran favorita. Pero fue 'Fargo', una serie por la que nadie daba un duro al principio de la temporada televisiva, la que recogió el premio a la mejor miniserie, imponiéndose contra todo pronóstico a la ficción de HBO, que de nuevo (ya le ocurrió en la última entrega de los Emmy) se fue a casa con las manos vacías.



Porque el descalabro no se quedó ahí. Sus actores, el dúo Harrelson-McConaughey no tuvo oportunidad de subir a recoger el Globo de Oro al mejor actor de miniserie. No es que se lo "quitar" Martin Freeman (el protagonista de 'Fargo'), si no que fue para Billy Bob Thornton y su papel de Malvo en la serie de FX. Thornton le "robó" el Globo de Oro a Matthew McConaughey, que era uno de los favoritos por su papel de Rusty Cohle en 'True Detective', una de las series de mayor éxito de esta temporada. 'Fargo' recogió 2 premos de sus cinco nominaciones.



En el apartado femenino, la protagonista fue Maggie Gyllenhaal y su interpretación en 'The Honourable Woman'. "La salud de los personajes de mujeres reales en las series y actuaciones, eso creo que es lo revolucionario hoy en día", ha dicho Gyllenhaal en su discurso al recoger el premio a la mejor actriz de miniserie por su papel en la ficción de BBC Two.