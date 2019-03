Los fans de 'The Walking Dead' recogen firmas para despedir a Scott M.Gimple

¡Cuidado! Si no has visto el octavo capítulo de la última temporada, no sigas leyendo...

Parece que a los fans de 'The Walking Dead' no les ha sentado muy bien la muerte de Carl Grimes. Tanta ha sido la indignación que se ha abierto una petición en Change.org, para despedir a Scott M.Gimple, responsable de la serie desde la quinta temporada.

En el último episodio emitido, un caminante mordía al hijo del líder en el tórax, condenándole a una muerte segura. El posible fallecimiento de Grimes se verá en el próximo episodio, que se estrenará el 25 de febrero de 2018 en Estados Unidos (un día después en Fox España).

Tras esta nueva trama, Tyler Sigmon, autor de la recogida de firmas, asegura que Carl es el personaje "más esencial", motivo por el que Scott M. Gimple se merece el despido: "El actor Chandler Riggs ha decidido posponer sus estudios universitarios si así podría trabajar en la serie después de que Gimple prometiese que la serie solo duraría tres años más".

El comunicado es extenso y Sigmon razona que "el padre de Chandler, Williams Riggs, anunció en una publicación de Facebook que ya era tarde para echarse atrás, que Gimple despidió a su hijo dos semanas antes de su 18 cumpleaños, pese a que él le había prometido al actor trabajar tres años más en la serie. Llegó a decir que nunca confió en Gimple o en AMC y que lo que le han hecho a su hijo es hacer que se le rompiese el corazón".