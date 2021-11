El extraño discurso de KJ Apa a su bebé de 2 meses donde le asegura que "crecerá para ser un rey"

La estrella de 'Riverdale' KJ Apa ha mostrado lo feliz que es con su recién nacido. KJ Apa y su pareja Clara Berry, de 27 años, empezaron a salir a principios de 2020 y hace unos meses que anunciaron que iban a ser padres primerizos.

Y el actor ya disfruta de la felicidad que le ha traído la paternidad y ha querido compartirla con todos sus seguidores en redes sociales. KJ Apa ha subido un vídeo en el que habla con su hijo y al principio nos recuerda mucho al momento que comparten Mufasa y Simba en 'El rey león'.

En el vídeo Apa empieza diciendo: "Crecerás para convertirte en el rey de estas tierras. Crecerás para mandar sobre toda la gente de este planeta, con todos sus animales y sus ovejas y todas las vacas. ¿Por qué? Porque eres mi hijo", empieza diciendo en el vídeo con voz gutural.

Pero después el actor empieza a cambiar el tono de su discurso y parece que estamos ante el mismísimo Darth Vader: "Y escucharás cada palabra que te diga. Escucharás cada regla que yo diga. Cada noción que te enseñe, la recordarás porque yo soy tu padre y me escucharás cuando llegue el momento de darte tu leche. Vas a succionar".

Evidentemente el vídeo no es más que un pequeño momento con su hijo en el que el actor ha tirado de humor para que sus fans disfruten con él de un momento tierno, pero cuando de repente el pequeño Sasha se pone a llorar pronto cambia de expresión y comienza a decir, "oooh solo estaba de broma". Además, en el post escribía: "¿Es normal hacer esto con tu hijo verdad?".

¿Estará KJ Apa en 'RuPaul Drag Race'?

KJ Apa es una de las grandes sensaciones de 'Riverdale', pero parece que el actor no se cierra ninguna puerta y ya tiene puesta su mirada en otros proyectos.

En una entrevista en NME el actor se sinceraba sobre la serie 'RuPaul: Reinas del Drag': "Nadie me había preguntado por 'Fifi' antes, pero ella lleva viviendo dentro de mi desde hace mucho tiempo", a lo que añadía que "con ocho, nueve o diez años mi hermana vestía de drag, me ponía pintalabios y pelucas".

"Me encanta ver 'RuPaul: Reinas del Drag' y le he dicho a mis agentes que quiero estar en ese 'show'. Aunque, al mismo tiempo, los concursantes son muy auténticos y no creo que se me permitiese estar allí, porque no soy una drag de verdad", sigue explicando.

Y para terminar confesaba: "Pero, ¿por qué no puedo compartir a Fifi con el mundo? No es algo que sienta que necesite esconder. Realmente disfruto de esa parte de mí".

