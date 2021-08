El ex-novio superhéroe de Luz Estelar que conoceremos en la temporada 3 de 'The Boys'

'The Boys' sigue lanzando cada vez más novedades sobre lo que nos traerán con la temporada 3 de la serie. Con un final de infarto, la temporada 2 dejaba a los fans con ganas de saber cómo continuarán las aventuras de Butcher, Hughie y el resto de la banda.

El éxito de la serie de Amazon Prime no es ninguna novedad y es que en el propio estreno quedó claro que 'The Boys' arrasaba en audiencia, siendo lo más visto durante la semana que se publicó. Ahora son muchas las incógnitas que tenemos sobre la nueva temporada. Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS del final de la temporada 2 de 'The Boys', por lo que si no la has visto ya sabes que tienes que hacer.

Nos dejaban a Butcher, Karl Urban, destrozado por el asesinato de su mujer a manos del hijo que tuvo con Patriota, Hughie, interpretado por Jack Quaid, se aleja de la banda para hacer justicia a su modo y Patriota está totalmente desquiciado viendo que no tiene control sobre nada de lo que pasa en su vida. Con todos estos ingredientes empezará le temporada 3 la cual todavía no tiene fecha de estreno oficial.

Miles Villanueva, el nuevo héroe que se une a 'The Boys'

Hace poco se desvelaron nuevos detalles de la temporada 3 de 'The Boys'. La serie sigue sumando nuevos actores al reparto y al fichaje de Jensen Ackles se le unirá Miles Gaston Villanueva. A través del canal de YouTube Vought International, en el cual anuncian algunas novedades a modo de informativo del universo de 'The Boys', han desvelado la incorporación del actor. Miles es más conocido por su papel en la serie de 'Nancy Drew', en la que interpreta a Owen Marvin.

El actor será Supersonic el nuevo superhéroe y así presentan a su personaje quien parece ser ya conoce muy bien a Lu Estelar ya que se trata de su exnovio: "Los rumores también giran en torno a Supersonic y su relación con Starlight durante sus días como Drummer Boy. Parece que aún hay chispas y la llama de su amor podría volver a encenderse después de su regreso".

