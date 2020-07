El exmarido de Naya Rivera, Ryan Dorsey, despide a la actriz de 'Glee' con un emotivo y doloroso mensaje

Ya lo comentó la actriz Heather Morris al recordar a su amiga y compañera Naya Rivera con un baile al son de una de sus canciones, "el duelo se vive muy diferente en cada uno". Semanas más tarde del suceso, llega la despedida del exmarido de la cantante y padre de su hijo Josey, Ryan Dorsey, que ha expresado el desconcierto ante la muerte de la cantante, con la que estuvo el día anterior del trágico suceso.

Dorsey y Rivera se separaron en 2018 tras cuatro años de agitado matrimonio y un hijo en común. Ella incluso fue detenida por violencia doméstica al golpear a Dorsey en mitad de la calle y delante de su hijo, pero por el que finalmente no se le imputó ninguna pena. No obstante, Dorsey ha demostrado que su relación estaba yendo a mejor y sentían gran respeto el uno por el otro.

El hijo del matrimonio, Josey, de 4 años, estuvo presente en el momento en el que su madre no pudo subir al bote que había alquilado en lago Piru. Cuando la policía encontró el bote, el niño estaba dormido y con el chaleco salvavidas puesto, pero sin rastro de Rivera. El 13 de julio fue encontrado el cuerpo de la actriz.

El actor ahora ha roto su silencio agradeciendo las muestras de cariño de todos, y aconsejó a sus seguidores que estén alegres por los que tienen alrededor y que olviden el rencor, sino que disfruten de la vida.

"A todos los que se acercaron y no he tenido la oportunidad de hacerlo o simplemente no les respondí... gracias a todos por el abrumador amor y apoyo que nos han enviado. Sólo diré para terminar, sed amables con vosotros mismos, sed amables con los demás, perdonad... olvidad... no guardéis rencor... si no tenéis nada bueno que decir tal vez tratad de no decir nada. Hay paz en el silencio. El tiempo en la Tierra es precioso y nunca se sabe... nunca se sabe lo que puede pasar. Mantened a vuestros seres queridos cerca, y apreciad los momentos que pasáis con aquellos que te importan".

También dedicó unas sinceras palabras a la propia Naya que han provocado las lágrimas de todos. Tienes el mensaje al completo en el vídeo de arriba.

