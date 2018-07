Los eventos seriéfilos que no te puedes perder de la Comic-Con de este año

Miércoles 20

La Comic-Con calienta motores la noche previa al gran evento. El miércoles 20, a partir de las 18:00 horas (hora de la costa Oeste de EEUU), será la proyección especial de los siguientes episodios pilotos:

-'Riverdale'

-'Powerless'

-'People of Earth'

-'Frequency'

-'Time After Time'

-'Teen Titans Go!'

Jueves 21

-10:00h: Tercer encuentro CW3PR tras-la-música: Crimen, muerte y resurrección. Una charla con compositores de música de series como 'Mr. Robot', 'Fargo' o 'American Horror Story'.

-10:30h: Relanzando la franquicia Battlestar. Con Richard Hatch y posibles invitados sorpresa.

-12:00h: Presentaciones de CBS:

-'Scorpion'

-'American Gothic'

-'Fan Favorites'

-'Macgyver'

-13:30h: Star Trek: Cincuenta aniversario con Roddenberry Entertainment.

-16:15h: 'The Man in the High Castle'. Presentación de la segunda temporada.

-17:00h: 'Van Helsing'. Presentación de la nueva serie de Syfy.

-17:45h: 'Marvel's Luke Cage'. Presentación de la serie con los protagonistas.

-18:00h: Encuentro con los protagonistas de 'Mr. Robot'.

-20:15h: 'The Rocky Horror Picture Show'. Presentación de la serie.

Viernes 22

-10:00: Dentro de la sala de guionistas de 'The Big Bang Theory'.

-11:15: 'Bones'. Despedida de la serie con los protagonistas.

-12:30: 'Los 100', presentación especial y Q&A (Preguntas y respuestas).

-13:00: 'The Walking Dead'. Charla sobre la sexta temporada y presentación de la séptima con miembros del reparto y del equipo.

-14:15: 'Rick and Morty'. Presentación de la tercera temporada.

-14:15: 'Juego de Tronos'. Charla con miembros del reparto.

-15:30: 'Bates Motel'. Charla con miembros del reparto.

-16:45: 'Salem'. Charla con miembros del reparto.

-17:00: 'Archer': Proyección y Q&A.

-17:00: 'South Park': Temporada 20.

-18:00: 'El exorcista'. Proyección del episodio piloto.

-18:30: 'Preacher'. Charla con miembros del reparto.

-18:45: 'Scream Queens'. Charla con miembros del reparto.

Sábado 23

-10:00: 'Érase una vez'. Charla con miembros del reparto.

-11:00: 'Crónicas vampíricas'. Charla con miembros del reparto.

-11:00: 'Las Supernenas'. Presentación de la nueva serie.

-12:00: 'Los Simpsons'. Matt Groening y otros miembros del equipo hablan del episodio 600.

-13:00: 'Padre de familia'. Presentación de la nueva temporada.

-13:30: Presentación especial de 'Lucifer' y Q&A.

-13:45: 'Padre Made in USA'. Presentación de la nueva temporada.

-14:10: Presentación especial de 'Gotham' y Q&A.

-14:30: 'Grimm' temporada 6

-14:30: 'Vice Principals'. Charla con miembros del reparto.

-16:15: 'Timeless', proyección del piloto y Q&A.

-17:45: Presentación especial de 'Arrow' y Q&A.

-19:25: 'Frequency', proyección del piloto y Q&A.

-20:20: 'Time After Time', proyección del piloto y Q&A.

-22:00: Premiere de la segunta temporada de 'Ash vs Evil Dead'.

Domingo 24

-10:00: 'Sherlock'. Charla con miembros del reparto.

-11:15: 'Supernatural', presentación especial y Q&A.

-12:30: Fox presenta las nuevas temporadas de 'Prison Break' y '24: Legacy'. Charla con miembros del reparto.