Los actores Evan Rachel Wood y Jamie Bell se encuentran en plena batalla legal por la custodia de su hijo juntos, Jack Matfin Bell, y durante el proceso judicial han salido a la luz detalles filtrados a la prensa con declaraciones de ambos.

Los documentos, que recoge el Daily Mail, incluyen la explicación de Wood de haberse mudado de Los Angeles a Nashville y haber aumentado exponencialmente la seguridad en su casa, desde cristales a prueba de balas hasta una puerta de acero.

La actriz aseguraba que Marilyn Manson, con quien tuvo una relación hace años (ella tenía 18 y él 36) y a quien ha señalado como su agresor, amenazó con "follarse a su hijo" de 8 años, y que está "extremadamente asustada" de él y preocupada por la salud de su hijo.

"He sufrido un severo trauma físico y emocional a manos de él, y tengo miedo de que intente vengarse de mí por testificar en su contra e intente dañarme a mí, a mi hijo o a miembros de mi familia. En mi experiencia, el presunto atacante toma muchas represalias y siempre ha dejado claro que me arruinará la vida", declaraba Evan.

Actualmente Manson está acusado de agresión sexual y violación por múltiples mujeres, incluyendo a la actriz de 'Juego de Tronos' Esme Bianco y a su exnovia Ashley Morgan Smithline.

Según Evan revelaba en febrero de este año, Manson comenzó a hacerle grooming cuando era adolescente. "Abusó de mí durante años. Me lavó el cerebro y fui manipulada hasta la sumisión. Terminé viviendo con miedo a represalias, calumnias o chantajes", denunciaba.

Además la estrella de 'Westworld' llegó a revelar que fue torturada y violada hasta en dos ocasiones y que estos terribles sucesos la llevaron a un intento de suicidio. Ahora Wood es una reconocida activista de los Derechos de Supervivientes de Agresiones Sexuales, pero sigue dejando claro el miedo que aún le tiene a Manson.

Evan Rachel Wood y Jamie Bell | Getty Images

Por su parte el exmarido de la actriz, Jamie Bell, respondía a sus declaraciones en el juicio poniendo en duda su credibilidad.

"Francamente no entiendo lo que está pasando. O bien las palabras de Evan de que está recibiendo 'amenazas de muerte' son ciertas y Jack no está a salvo con ella, o no son verdad y está apartando a mi hijo de mí por otras razones que se ha inventado", replicaba.

